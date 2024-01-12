RT в Telegram
Подпишись

Лига ACA запустила голосование премии «ACA Awards» по итогам 2023 года

Короткая ссылка
Лига ACA запустила среди болельщиков онлайн-голосование премии «ACA Awards» по итогам 2023 года.

Победители буду выбраны в шести номинациях: «Боец года», «Бой года», «Нокаут года», «Сабмишен года», «Прорыв Года», «Событие года». 

Голосование проходит в Telegram-канале ACA.

За «Бой года» можно проголосовать с 11 по 15 января, «Нокаут года» — с 15 по 19 января, «Сабмишен года» — с 19 по 23 января, «Боец года» — с 22 по 27 января, «Прорыв года» — с 27 по 31 января, а «Событие года» — с 31 января по 4 февраля.

Ранее президент промоутерских компаний ACB и ACA Майрбек Хасиев выступил с заявлением по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить