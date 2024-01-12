Лига ACA запустила голосование премии «ACA Awards» по итогам 2023 года

Лига ACA запустила среди болельщиков онлайн-голосование премии «ACA Awards» по итогам 2023 года.

Победители буду выбраны в шести номинациях: «Боец года», «Бой года», «Нокаут года», «Сабмишен года», «Прорыв Года», «Событие года».

Голосование проходит в Telegram-канале ACA.

За «Бой года» можно проголосовать с 11 по 15 января, «Нокаут года» — с 15 по 19 января, «Сабмишен года» — с 19 по 23 января, «Боец года» — с 22 по 27 января, «Прорыв года» — с 27 по 31 января, а «Событие года» — с 31 января по 4 февраля.

Ранее президент промоутерских компаний ACB и ACA Майрбек Хасиев выступил с заявлением по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.