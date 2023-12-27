Глава ACA: на турнирах лиги наша национальность — MMA

Президент промоутерских компаний ACB и ACA Майрбек Хасиев выступил с заявлением по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Уважаемые друзья!

Россия — это многонациональная страна, и ключевое слово для нас — это «единство»! Задача недоброжелателей — посеять межнациональную рознь и на этом решить свои личные вопросы! Мы далеки от политики, но это не значит, что мы слепы и не видим, как некоторые стараются использовать спорт в своих целях!

Лига АСА является многонациональной командой! Каждый из нас по-своему уникален, и мнимое превосходство одних над другими здесь не пройдёт! Мы занимаемся пропагандой спорта, здорового образа жизни, дружбы, любви, взаимовыручки и интернационализма! Стараемся показывать правильные ориентиры молодёжи!

Необходимо искать то, что нас объединяет, и жёстко пресекать то, что нам мешает в этом! Спорт — это не межнациональное противостояние, это противостояние разных стилей, школ, класса и уровней! И если дома мы разных национальностей, то на турнирах ACA наша национальность — MMA», — заявил Хасиев.

Напомним, что из-за ситуации на Украине большая часть российских спортсменов не имеет возможности выступать на международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Туменов победил нокаутом Гаджидаудова и вышел в финал Гран-при ACA.