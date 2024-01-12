Галактионов заявил, что видит Салтыкова на фланговой позиции в «Локомотиве»
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«Я вижу Салтыкова на фланговой позиции. Конкуренция — это отлично, в конкуренции проявляются индивидуальные качества, даётся результат», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Матч ТВ».
Тренер заявил, что соглашение с 19-летним россиянином было достигнуто давно.
«С Никитой договорились давно, сейчас произошли официальные заявления. Мы не увидим его до лета. Перспективный футболист, в своём возрасте показывает определённые качества игры», — сказал он.
В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 21 матче за самарскую команду во всех турнирах.
Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с Салтыковым.