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Галактионов заявил, что видит Салтыкова на фланговой позиции в «Локомотиве»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, на какой позиции видит полузащитника самарских «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова, который присоединится к московскому клубу летом.
Галактионов заявил, что видит Салтыкова на фланговой позиции в «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я вижу Салтыкова на фланговой позиции. Конкуренция — это отлично, в конкуренции проявляются индивидуальные качества, даётся результат», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Матч ТВ».

Тренер заявил, что соглашение с 19-летним россиянином было достигнуто давно.

«С Никитой договорились давно, сейчас произошли официальные заявления. Мы не увидим его до лета. Перспективный футболист, в своём возрасте показывает определённые качества игры», — сказал он.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 21 матче за самарскую команду во всех турнирах.

Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с Салтыковым.

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