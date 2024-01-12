Галактионов заявил, что видит Салтыкова на фланговой позиции в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, на какой позиции видит полузащитника самарских «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова, который присоединится к московскому клубу летом.

«Я вижу Салтыкова на фланговой позиции. Конкуренция — это отлично, в конкуренции проявляются индивидуальные качества, даётся результат», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Матч ТВ».

Тренер заявил, что соглашение с 19-летним россиянином было достигнуто давно.

«С Никитой договорились давно, сейчас произошли официальные заявления. Мы не увидим его до лета. Перспективный футболист, в своём возрасте показывает определённые качества игры», — сказал он.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 21 матче за самарскую команду во всех турнирах.

Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с Салтыковым.