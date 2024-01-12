Джокович в шутку попросил Рублёва перестать побеждать
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Спортсмены встретились в вестибюле арены.
«Браво, чувак! Может, ты уже перестанешь побеждать?» — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.
«Я просто пытаюсь немного оторвать от твоего таланта», — ответил Рублёв.
На прошлой неделе россиянин выиграл турнир ATP в Гонконге. Для Рублёва это 15-й титул ATP в карьере и первый титул в 2024 году.
Australian Open пройдёт с 14 по 28 января.
Ранее Рублёв прокомментировал завоевание 15-го титула в турнирах ATP.