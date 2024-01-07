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Рублёв — о победе на турнире ATP: лучшей недели у меня и быть не могло

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал завоевание 15-го титула в турнирах ATP.

«Я испытываю потрясающие чувства. Завоевание титула — это всегда те эмоции, от которых ты зависишь. Начинать сезон с титула — это нечто особенное. Лучшей недели у меня и быть не могло», — сказал Рублёв после матча.

Теннисист выиграл турнир ATP 250 в Гонконге. В финале он победил финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Для Рублёва это 15-й титул ATP в карьере и первый титул в 2024 году.

Ранее Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене.

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