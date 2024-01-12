Касаткина после снятия Пегулы прошла в финал турнира WTA в Аделаиде

Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде (Австралия).

Как сообщает пресс‑служба соревнований, соперница российской теннисистки американка Джессика Пегула снялась с полуфинального матча из-за травмы.

«К сожалению, Джессике Пегуле пришлось отказаться от участия из‑за болезни желудочно‑кишечного тракта», — говорится в заявлении.

В финале 26-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и латвийкой Еленой Остапенко.

Ранее сообщалось, что три российские теннисистки прошли в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2024 года.