Касаткина после снятия Пегулы прошла в финал турнира WTA в Аделаиде
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Как сообщает пресс‑служба соревнований, соперница российской теннисистки американка Джессика Пегула снялась с полуфинального матча из-за травмы.
«К сожалению, Джессике Пегуле пришлось отказаться от участия из‑за болезни желудочно‑кишечного тракта», — говорится в заявлении.
В финале 26-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и латвийкой Еленой Остапенко.
Ранее сообщалось, что три российские теннисистки прошли в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2024 года.