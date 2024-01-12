Россиянки Захарова, Корнеева и Тимофеева квалифицировались на Australian Open
В финале квалификации Алина Корнеева победила венгерку Анну Бондарь со счётом 6:3, 6:3. Анастасия Захарова обыграла швейцарку Симону Вальтерт — 7:6 (7:1), 6:2. Мария Тимофеева выиграла у австралийки Присциллы Хон — 6:2, 4:6, 6:1.
Ещё одна россиянка Полина Кудерметова не смогла квалифицироваться на турнир, проиграв француженке Фионе Ферро — 3:6, 6:3, 3:6.
Australian Open пройдёт с 14 по 27 января.
Ранее российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open.