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Россиянки Захарова, Корнеева и Тимофеева квалифицировались на Australian Open

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Три российские теннисистки прошли в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

В финале квалификации Алина Корнеева победила венгерку Анну Бондарь со счётом 6:3, 6:3. Анастасия Захарова обыграла швейцарку Симону Вальтерт — 7:6 (7:1), 6:2. Мария Тимофеева выиграла у австралийки Присциллы Хон — 6:2, 4:6, 6:1.

Ещё одна россиянка Полина Кудерметова не смогла квалифицироваться на турнир, проиграв француженке Фионе Ферро — 3:6, 6:3, 3:6.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января.

Ранее российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open.

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