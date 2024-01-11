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Тюкавин: адаптация Захаряна в Испании ещё не прошла на все сто

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян скоро начнёт показывать результативный футбол в чемпионате Испании.

«Думаю, его адаптация ещё не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное — без травм», — цитирует Тюкавина kp.ru.

Он признался, что недавно встречался со своим бывшим одноклубником.

«Мы были в отпуске, он прилетал. У него было несколько выходных, увиделись», — добавил Тюкавин.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. 20-летний хавбек в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах сделал одну результативную передачу.

Ранее Тюкавин заявил, что пока не готов к переходу в европейский топ-клуб.

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