Тюкавин: адаптация Захаряна в Испании ещё не прошла на все сто

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян скоро начнёт показывать результативный футбол в чемпионате Испании.

«Думаю, его адаптация ещё не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное — без травм», — цитирует Тюкавина kp.ru.

Он признался, что недавно встречался со своим бывшим одноклубником.

«Мы были в отпуске, он прилетал. У него было несколько выходных, увиделись», — добавил Тюкавин.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. 20-летний хавбек в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах сделал одну результативную передачу.

Ранее Тюкавин заявил, что пока не готов к переходу в европейский топ-клуб.