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ЦСКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ

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ЦСКА на своём льду потерпел поражение в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо».
ЦСКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (шестая минута), Никита Гусев (15-я), Иван Муранов (25-я). У проигравших отличился Колби Уильямс (29-я), Антон Слепышев (60-я), Седрик Пакетт (60-я).

«Динамо» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (56) — шестое.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» по буллитам победил «Ладу» в КХЛ.

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