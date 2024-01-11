ЦСКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ
- РИА Новости
Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.
В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (шестая минута), Никита Гусев (15-я), Иван Муранов (25-я). У проигравших отличился Колби Уильямс (29-я), Антон Слепышев (60-я), Седрик Пакетт (60-я).
«Динамо» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (56) — шестое.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» по буллитам победил «Ладу» в КХЛ.