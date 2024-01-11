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РФС планирует организовать ретро-матч между «Аланией» и «Спартаком»

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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал об идее организовать ретро-матч московского «Спартака» и владикавказской «Алании».
РФС планирует организовать ретро-матч между «Аланией» и «Спартаком»
  • РИА Новости

«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона "Спартак", в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретро-матч «Алания» — «Спартак», — цитирует Терешина ТАСС.

Он также подчеркнул, что вне всяких сомнений игра вызовет аншлаг среди осетинских болельщиков.

«Алания» по итогам 20 туров с 32 очками занимает шестое место в Первой лиге. «Спартак» после 18 туров в РПЛ с 30 очками располагается на пятое позиции.

Ранее сообщалось, что португалец Жоаким Пинту стал руководителем селекционного департамента «Спартака».

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