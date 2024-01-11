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Елистратов: цель — Олимпийские игры 2026 года, неважно, поеду я или нет

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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов заявил, что его цель — Олимпийские игры 2026 года.
Елистратов: цель — Олимпийские игры 2026 года, неважно, поеду я или нет
  • РИА Новости

«Моя цель — Олимпийские игры 2026 года, неважно, поеду я туда или нет», — приводит слова Елистратова Metaratings.ru.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В марте 2022 года совет Международного союза конькобежцев отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Елистратов считает, что россиян вряд ли допустят до международных соревнований в сезоне-2023/2024.

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