Шорт-трекист Елистратов: в новом сезоне мы тоже будем бегать только в России

Олимпийский чемпион в шорт-треке Семён Елистратов считает, что россиян вряд ли допустят до международных соревнований в сезоне-2023/2024.

«Мне кажется, этот сезон мы тоже будем бегать внутри России, при этом продолжаем подготовку, как к международному сезону — допуск может случиться внезапно, и мы должны будем вернуться в полной готовности», — цитирует Елистратова «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что проблем с мотивацией у него нет.

«Я люблю то, чем занимаюсь. Готовлюсь так же, как в прошлые годы», — добавил Елистратов.

Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафете (2014-й) и двукратным бронзовым призером Игр на дистанции 1,5 тыс. м (2018-й, 2022-й). Также на счету 32-летнего спортсмена одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров заявил о желании поскорее вернуться к международным соревнованиям.







