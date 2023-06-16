Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шорт-трекист Елистратов: в новом сезоне мы тоже будем бегать только в России

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в шорт-треке Семён Елистратов считает, что россиян вряд ли допустят до международных соревнований в сезоне-2023/2024.
Шорт-трекист Елистратов: в новом сезоне мы тоже будем бегать только в России
  • РИА Новости

«Мне кажется, этот сезон мы тоже будем бегать внутри России, при этом продолжаем подготовку, как к международному сезону — допуск может случиться внезапно, и мы должны будем вернуться в полной готовности», — цитирует Елистратова «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что проблем с мотивацией у него нет.

«Я люблю то, чем занимаюсь. Готовлюсь так же, как в прошлые годы», — добавил Елистратов.

Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафете (2014-й) и двукратным бронзовым призером Игр на дистанции 1,5 тыс. м (2018-й, 2022-й). Также на счету 32-летнего спортсмена одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров заявил о желании поскорее вернуться к международным соревнованиям.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить