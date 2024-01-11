Экс-тренер Никитина: не верю, что Владимир пойдёт к кому-то вымогать деньги

Эдуард Кравцов, бывший тренер бронзового призёра Олимпиады по боксу Владимира Никитина, прокомментировал новость о том, что спортсмен был задержан полицией.

«Пока ничего комментировать не могу, так как ничего не знаю об этом. Не знаю саму суть, что именно произошло. Но, честно говоря, не совсем мне верится, что Володя Никитин за 300 тысяч пойдёт к кому-то вымогать деньги. Не верю я в это», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Сообщалось, что Никитин задержан и заключён под стражу по делу о вымогательстве. Его обвиняют по ст. 163 УК РФ по факту вымогательства 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России выясняет обстоятельства ареста Никитина.