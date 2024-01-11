Антидопинговое агентство Испании отрицает обвинения в сокрытии фактов нарушений

Антидопинговое агентство Испании (CELAD) отрицает обвинения в сокрытии фактов нарушений испанскими спортсменами антидопинговых правил.

«Все эти новости не соответствуют действительности и представляют собой просто любопытные и предвзятые предположения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В CELAD заявили, что приостановление санкционных процедур было обусловлено правовой необходимостью.

Сообщалось, что CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества.

Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя. Позднее атлет избегал наказания, так как обращался с жалобой в Спортивный административный суд (TAD), который снимал санкции, информация о которых сообщилась вне установленного законом срока. В других случаях тесты оказывались положительными, но расследование не было начато.

Ранее глава WADA пригрозил Испании серьёзными последствиями из-за ситуации с допингом.