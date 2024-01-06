Глава WADA пригрозил Испании серьёзными последствиями из-за ситуации с допингом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил Испании серьёзными последствиями из-за ситуации с допингом.

«Все эти проблемы тщательно расследуются WADA. Если они не будут решены быстро и эффективно, то очевидно, что это приведёт к серьёзным последствиям для испанского спорта», — приводит слова Баньки пресс-служба WADA.

Он отметил, что разочарован уровнем сотрудничества со стороны CELAD, поскольку WADA стремится улучшить систему для испанских спортсменов.

Сообщалось, что CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества.

Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя. Позднее атлет избегал наказания, так как обращался с жалобой в Спортивный административный суд (TAD), который снимал санкции, информация о которых сообщилась вне установленного законом срока. В других случаях тесты оказывались положительными, но расследование не было начато.

Ранее сообщалось, что испанское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия кодексу.