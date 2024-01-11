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Вратарь «Динамо» Лещук: в США люди более открытые, чем в России

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что в США люди более открытые, чем в России.
Вратарь «Динамо» Лещук: в США люди более открытые, чем в России
  • РИА Новости

«Для меня плюс, что там красиво и чувствуешь себя спокойно. Ещё плюсы — другое общение: люди более открытые, чем в России, нет никакого хейта. Ты там можешь делать что угодно: хочешь — иди танцуй, всем всё равно. В России тебя будут хейтить, все будут на тебя смотреть и говорить, что ты дебил», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лещук провёл за команду 11 матчей, пять из которых отстоял на ноль.

Ранее Лещук рассказал, что за $500 разместил личный баннер на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

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