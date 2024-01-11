В «Краснодаре» обвинили агента Ахметова во лжи после перехода игрока в «Зенит»

Вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов отреагировал на интервью Ираклия Гегечкори, агента экс-полузащитника команды Ильзата Ахметова, по поводу перехода игрока в «Зенит».

«Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму», — передаёт слова Бубнова СЭ.

Он добавил, что в клубе не делят игроков из-за их паспортов, тем более костяк команды составляют российские воспитанники.

«Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина и просто пришёл факс о том, что он переходит в «Зенит». Ок, ушёл и ушёл, он не игрок стартового состава», — отметил он.

При этом руководитель пожелал удачи Ахметову, а также посоветовал ему и его агенту уважительно отзываться о бывшем клубе, который выполнил все обязательства перед футболистом.

Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания.