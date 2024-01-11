Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть с Россией

Федерация хоккея Словакии выступила с заявлением по поводу информации о возможном матче национальной команды со сборной России.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

По информации СМИ, словацкая и российская организации договаривались о проведении нескольких товарищеских матчей.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров.