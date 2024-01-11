Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть с Россией
- РИА Новости
«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация», — говорится в заявлении федерации.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
По информации СМИ, словацкая и российская организации договаривались о проведении нескольких товарищеских матчей.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров.