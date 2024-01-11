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Бывший тренер сборной Англии Эрикссон объявил, что у него рак

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Бывший тренер сборной Англии по футболу Свен‑Йоран Эрикссон сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание.
Бывший тренер сборной Англии Эрикссон объявил, что у него рак
  • Gettyimages.ru

«У меня рак. В лучшем случае у меня есть год, в худшем — меньше», — приводит слова Эрикссона The Independent со ссылкой на шведскую радиостанцию P1.

По словам тренера, врачи не могут дать точные прогнозы.

«Я буду бороться, пока могу», — сказал он.

Помимо сборной Англии, 75-летний швед также тренировал шведский «Гётеборг», лиссабонскую «Бенфику», английские «Манчестер Сити» и «Лестер», а также сборные Мексики, Кот‑д’Ивуара и Филиппин.

Ранее сообщалось, что умер бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич.

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