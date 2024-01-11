«РБ Спорт»: Глушаков проведёт сбор в ОАЭ с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков проведёт первый сбор в ОАЭ с «Ростовом».

По информации «РБ Спорт», футболист попросил главного тренера команды Валерия Карпина дать ему возможность поработать и набрать форму. Специалист пошёл навстречу спортсмену и включил его в список футболистов в ОАЭ, где «Ростов» проведёт свой первый сбор.

Напомним, что Глушаков в настоящий момент защищает цвета костромского «Спартака». В сезоне-2023/24 он провёл семь матчей во второй лиге и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России.