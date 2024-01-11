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Карацев официально снялся с Australian Open

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в мужском одиночном разряде.

В списке отсутствует российский теннисист Аслан Карацев. Это означает, что он пропустит соревнования. В начале января спортсмен получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером на турнире ATP в Брисбене.

Всего на Australian Open примут участие шесть российских теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин.

Турнир пройдёт с 14 по 28 января 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Карацев покинул теннисный корт в Брисбене на инвалидной коляске.

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