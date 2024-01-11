Карацев официально снялся с Australian Open
В списке отсутствует российский теннисист Аслан Карацев. Это означает, что он пропустит соревнования. В начале января спортсмен получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером на турнире ATP в Брисбене.
Всего на Australian Open примут участие шесть российских теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин.
Турнир пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что Карацев покинул теннисный корт в Брисбене на инвалидной коляске.