Матыцин поздравил пловца Колесникова с ратификацией мирового рекорда
- РИА Новости
«Искренне поздравляю Климента Колесникова с признанием его заслуг. Отечественная школа плавания продолжает демонстрировать высокие стандарты подготовки», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Министерства спорта.
Колесников установил рекорд в финале Кубка России в Казани в июле 2023 года. Он показал результат 23,55 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).
Ранее Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».