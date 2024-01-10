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Матыцин поздравил пловца Колесникова с ратификацией мирового рекорда

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ратификацию мирового рекорда пловцом Климентом Колесниковым.
Матыцин поздравил пловца Колесникова с ратификацией мирового рекорда
  • РИА Новости

«Искренне поздравляю Климента Колесникова с признанием его заслуг. Отечественная школа плавания продолжает демонстрировать высокие стандарты подготовки», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Министерства спорта.

Колесников установил рекорд в финале Кубка России в Казани в июле 2023 года. Он показал результат 23,55 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

Ранее Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».

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