Матыцин поздравил пловца Колесникова с ратификацией мирового рекорда

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ратификацию мирового рекорда пловцом Климентом Колесниковым.

«Искренне поздравляю Климента Колесникова с признанием его заслуг. Отечественная школа плавания продолжает демонстрировать высокие стандарты подготовки», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Министерства спорта.

Колесников установил рекорд в финале Кубка России в Казани в июле 2023 года. Он показал результат 23,55 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

Ранее Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».