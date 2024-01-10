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Фахретдинов оценил шансы Гэтжи в чемпионском бою с Махачевым

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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал поединок между россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гэтжи.

«Я бы не стал недооценивать Гэтжи. С Хабибом был совсем другой бой. Сейчас нельзя говорить, что Ислам явно выиграет, потому что он сильнее. В бою может случиться всякое. Возможно, Гэтжи сможет удивить Ислама. Он опасен прежде всего своим нокаутирующим ударом. Ни для кого не секрет, что это его главное оружие», — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

10 января Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что поединок Махачева и Эдвардса может пройти в Абу-Даби осенью.

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