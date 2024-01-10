В ФХР заявили, что товарищеский матч сборных России и Словакии в текущем сезоне невозможен

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о возможном товарищеском матче со сборной Словакии.

«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. ФХР на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — цитирует Курбатова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», словацкая команда ждёт одобрения такой инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

По информации источника, в планах команды провести один или несколько товарищеских матчей перед мундиалем.

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