В ФХР заявили, что товарищеский матч сборных России и Словакии в текущем сезоне невозможен
- РИА Новости
«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. ФХР на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — цитирует Курбатова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает «Матч ТВ», словацкая команда ждёт одобрения такой инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.
По информации источника, в планах команды провести один или несколько товарищеских матчей перед мундиалем.
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