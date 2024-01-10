Мамаев опроверг RT слухи о дебоше на борту самолёта

Российский футболист Павел Мамаев в беседе с RT опроверг слухи о якобы устроенном им дебоше на борту самолёта.

По его словам, никаких скандалов не было. Он отметил, что во время разгона борта была аварийная остановка из-за технических неполадок в самолёте. Капитан попросил пассажиров покинуть салон и ждать дальнейших указаний.

Павел и его жена были в бизнес-классе с маленьким ребенком, поэтому решили вернуться домой и попросили коляску.

«Мы попросили сотрудников, чтобы они вынесли коляску, достали её из багажа и вынесли нам... Они молодцы, нормально отреагировали и принести нам коляску. Мы с женой и маленьким ребёнком поехали домой. Вот все новости», — отметил он.

Ранее СМИ писали, что Мамаев якобы устроил скандал на рейсе Москва — Дубай.