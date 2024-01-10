Третьяк: у меня нет никакой информации о проведении матча со Словакией
«У меня нет такой информации. Не могу ничего сказать», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».
Как сообщает «Матч ТВ», словацкая команда ждёт одобрения такой инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.
По информации источника, в планах команды провести один или несколько товарищеских матчей перед мундиалем.
Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии.
IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Третьяк высказал мнение, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.