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«Матч ТВ»: Словакия хочет провести товарищеские матчи с Россией перед ЧМ-2024 по хоккею

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Сборная Словакии планирует провести товарищеские игры с командой России перед чемпионатом мира по хоккею в Остраве (Чехия).
«Матч ТВ»: Словакия хочет провести товарищеские матчи с Россией перед ЧМ-2024 по хоккею
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», словацкая команда ждёт одобрения такой инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

По информации источника, в планах команды провести один или несколько товарищеских матчей перед мундиалем.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии.

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.

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