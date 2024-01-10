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Агент Канга: разбирательства насчёт возраста футболиста были закрыты

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Луи Денолле, агент бывшего полузащитника «Ростова» и сборной Габона Гелора Канга, сообщил, что Африканская конфедерация футбола (CAF) завершила разбирательство в отношении его клиента ещё три года назад.
Агент Канга: разбирательства насчёт возраста футболиста были закрыты
  • Gettyimages.ru

«Это дело было закрыто три года назад Африканской конфедерацией футбола. Против игрока не было выдвинуто никаких обвинений. Дело закрыто и не представляет интереса», — приводит слова агента РИА Новости.

Как сообщает Zambian Observer, габонец обвиняется в подделке документов и фальсификации своего возраста. По данным источника, Канга вызван в дисциплинарный комитет CAF для дачи показаний.

Полузащитнику нужно будет объяснить, почему согласно документам он родился в 1990 году, а его мать умерла в 1986 году.

33-летний уроженец Габона ранее выступал за футбольный клуб «Ростов», провёл за него 82 матча, забил восемь мячей. В текущем сезоне хавбек «Црвены звезды» провёл за сербский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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