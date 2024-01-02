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Новосельцев: возобновил бы карьеру ради Карпина и «Ростова»

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Бывший защитник сборной России и «Ростова» Иван Новосельцев рассказал, из-за чего мог бы возобновить карьеру.
Новосельцев: возобновил бы карьеру ради Карпина и «Ростова»
  • РИА Новости

«Я нахожусь в хорошей форме, так как тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным. Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошёл. Например, к Карпину в «Ростов» — цитирует Новосельцева Metaratings.

Новосельцев объявил о завершении карьеры в марте 2023 года. За свою карьеру он провёл 192 матча во всех турнирах и выступал за «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Арсенал Тула», «Анжи», «Сочи». 

Ранее сообщалось, что РФС примет решение о будущем Карпина в сборной России после мартовских матчей.

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