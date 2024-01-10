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Уокер считает, что Анкалаев нанёс запрещённый удар умышленно

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Бразильский боец UFC Джонни Уокер объяснил, почему считает, что россиянин Магомед Анкалаев нанёс запрещённый удар умышленно в их первом очном поединке.
Уокер считает, что Анкалаев нанёс запрещённый удар умышленно
  • Gettyimages.ru

«Парень, ты профессиональный боец. Ты никогда ничего не делаешь случайно. Всё, что ты стараешься нанести, ты делаешь умышленно. Твоё колено не полетит в то место, куда ты не хочешь. Ты полностью контролируешь своё тело. Он очень опытный боец, и он понимал, что он делает», — цитирует Уокера MMA.Metaratings.ru.

Реванш между спортсменами пройдёт на турнире UFC Fight Night 14 января.

Первый поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Ранее сообщалось, что 39‑летний экс-боец UFC Масвидаль возобновил карьеру.

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