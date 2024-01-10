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Российский боксёр Ковалёв в феврале проведёт первый поединок с мая 2022 года

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Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт свой следующий поединок со шведом Робином Сафарой.
Российский боксёр Ковалёв в феврале проведёт первый поединок с мая 2022 года
  • РИА Новости

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер в социальных сетях, поединок в первом тяжёлом весе пройдёт 17 февраля в рамках турнира в Эр-Рияде. Главным событием вечера станет бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Для Ковалёва этот бой станет первым с мая 2022 года.

На счету 40-летнего россиянина 40 поединков, в которых он одержал 35 побед. Ковалёв был чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Ранее Бетербиев поддержал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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