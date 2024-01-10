Ассист Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

После 36 игр «Оттава» набрала 28 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Калгари» с 42 баллами располагается на десятой строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.