RT в Telegram
Подпишись

Голевой пас Куликова помог «Флориде» выиграть у «Сент-Луиса» в НХЛ

Короткая ссылка
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:1.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

После 40 игр «Флорида» набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сент-Луис» с 41 баллом располагается на 10-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить