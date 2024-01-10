Голевой пас Куликова помог «Флориде» выиграть у «Сент-Луиса» в НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:1.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

После 40 игр «Флорида» набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сент-Луис» с 41 баллом располагается на 10-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.