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Голевая передача Михеева помогла «Ванкуверу» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс Арене» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Илья Михеев отметился голевой передачей.

Вратарь хозяев россиянин Илья Сорокин отразил 29 бросков из 34.

После 41 игры «Ванкувер» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 46 баллами располагается на седьмой строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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