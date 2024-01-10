20 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Тампа-Бей Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22.

После 42 игр «Тампа» набрала 45 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 47 баллами располагается на шестой строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.