Журова: CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК
- РИА Новости
«Я не думаю, что нам стоит ждать что-то хорошее от CAS, пока в дело замешана политика. Уверена, они придумают причину, по которой продлят приостановку членства ОКР в МОК», — приводит слова Журовой ТАСС.
Она также не считает, что подавать апелляцию не нужно было, так как ОКР ничего не нарушал.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства 26 января.