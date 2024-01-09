Журова: CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что спортивный арбитражный суд (CAS) придумает причину для продления приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я не думаю, что нам стоит ждать что-то хорошее от CAS, пока в дело замешана политика. Уверена, они придумают причину, по которой продлят приостановку членства ОКР в МОК», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она также не считает, что подавать апелляцию не нужно было, так как ОКР ничего не нарушал.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства 26 января.