Француз Сяо Хим Фа признался, что Ягудин был его любимым фигуристом

Чемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа рассказал, кто в детстве был его любимым фигуристом.

«Моим вдохновителем были Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Ягудиным», — цитирует Адама Сяо Хим Фа РИА Новости.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. На счету Сяо Хим Фа три золотые медали этапов Гран-при, две победы на чемпионате Франции и одна — на чемпионате Европы.

Ранее президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани объяснила, почему российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское.