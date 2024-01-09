Француз Сяо Хим Фа признался, что Ягудин был его любимым фигуристом
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«Моим вдохновителем были Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Ягудиным», — цитирует Адама Сяо Хим Фа РИА Новости.
Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. На счету Сяо Хим Фа три золотые медали этапов Гран-при, две победы на чемпионате Франции и одна — на чемпионате Европы.
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