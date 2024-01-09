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Гиоргобиани: российские фигуристы переходят в Грузию из-за соседства стран

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Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани объяснила, почему российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское.
Гиоргобиани: российские фигуристы переходят в Грузию из-за соседства стран
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis

«В вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — заявила Гиоргобиани РИА Новости

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля. Губанова перешла в сборную страны в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года. 

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.

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