Гиоргобиани: российские фигуристы переходят в Грузию из-за соседства стран

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани объяснила, почему российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское.

«В вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — заявила Гиоргобиани РИА Новости.

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля. Губанова перешла в сборную страны в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.