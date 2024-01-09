Стадион «Баварии» будет подсвечен в память о Франце Беккенбауэре

Домашний стадион мюнхенской «Баварии» «Альянц Арена» будет специально подсвечен в память о скончавшемся Франце Беккенбауэре.

На фасаде арены будет гореть надпись «Спасибо, Франц», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Отмечается, что арена получит специальную подсветку в день матча «Баварии» с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии. Игра пройдёт 12 января и начнётся в 22:30 мск.

Футболист ушёл из жизни 7 января в окружении членов семьи. Ему было 78 лет.

Беккенбауэр в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший немецкий футболист и тренер Берти Фогтс предложил присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра.