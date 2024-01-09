RT в Telegram
Подпишись

Стадион «Баварии» будет подсвечен в память о Франце Беккенбауэре

Короткая ссылка
Домашний стадион мюнхенской «Баварии» «Альянц Арена» будет специально подсвечен в память о скончавшемся Франце Беккенбауэре.
Стадион «Баварии» будет подсвечен в память о Франце Беккенбауэре
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

На фасаде арены будет гореть надпись «Спасибо, Франц», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Отмечается, что арена получит специальную подсветку в день матча «Баварии» с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии. Игра пройдёт 12 января и начнётся в 22:30 мск.

Футболист ушёл из жизни 7 января в окружении членов семьи. Ему было 78 лет.

Беккенбауэр в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший немецкий футболист и тренер Берти Фогтс предложил присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить