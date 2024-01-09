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Экс-тренер немецкой сборной предложил присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра

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Бывший немецкий футболист и тренер Берти Фогтс отреагировал на информацию о смерти легендарного Франца Беккенбауэра.
Экс-тренер немецкой сборной предложил присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра
  • Gettyimages.ru
  • © Bongarts

«Важно, чтобы его имя не было забыто следующими поколениями футболистов. Возможно, DFB стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок, например, в честь Беккенбауэра», — цитирует Фогтса Rheinische Post.

Футболист ушёл из жизни 7 января в окружении членов семьи. Ему было 78 лет.

Беккенбауэр в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее Гус Хиддинк прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

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