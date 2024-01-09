Ковальчук: подачек от IIHF нам не надо, думаю, нужно быть самостоятельными
- РИА Новости
«Подачек нам точно не надо, нужно быть самостоятельными. Что касается хоккея, у нас есть великолепная школа, надо искать резервы в стране, играть друг с другом, устраивать соревнования. Пусть все решения будут на совести IIHF», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».
Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит допуск России к Олимпиаде-2026 и международным турнирам 12—13 февраля.
IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.