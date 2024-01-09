Ковальчук: подачек от IIHF нам не надо, думаю, нужно быть самостоятельными

Нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Подачек нам точно не надо, нужно быть самостоятельными. Что касается хоккея, у нас есть великолепная школа, надо искать резервы в стране, играть друг с другом, устраивать соревнования. Пусть все решения будут на совести IIHF», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит допуск России к Олимпиаде-2026 и международным турнирам 12—13 февраля.

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.