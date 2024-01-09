Сёмин: не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе. Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чём причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Встреча 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой» завершилась со счётом 1:1. Миранчук отметился голевой передачей. «Рома» с 29 очками расположилась на восьмой позиции в таблице Серии А, «Аталанта» (30) занимает шестое место.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре Миранчука.