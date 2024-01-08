Каррера: Миранчук — очень талантливый футболист, он может заиграть в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Чем больше игрового времени получает Миранчук, тем больше он раскрывается. Думаю, Алексей способен закрепиться в основном составе «Аталанты» — это очень талантливый футболист. У него ещё всё впереди», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Встреча 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой» завершилась со счётом 1:1. Миранчук отметился голевой передачей. «Рома» с 29 очками расположилась на восьмой позиции в таблице Серии А, «Аталанта» (30) занимает шестое место.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты».