Лепсая: если не будет проблем с адаптацией, Артур может стать одной из звёзд РПЛ

Агент Тимур Лепсая высказался о переходе в клуб нападающего «Палмейраса» Артура.

«Если не будет проблем с адаптацией, то для «Зенита» это серьёзное усиление. Артур может стать одной из главных звёзд РПЛ», — приводит слова Лепсаи «Чемпионат».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до сезона-2026/27.

В сезоне-2022/23 Артур забил 13 голов и сделал три голевые передачи в 59 матчах за «Палмейрас».

Ранее в «Зените» заявили, что футболист Артур перешёл в клуб за €15 млн.