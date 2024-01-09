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Лепсая: если не будет проблем с адаптацией, Артур может стать одной из звёзд РПЛ

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Агент Тимур Лепсая высказался о переходе в клуб нападающего «Палмейраса» Артура.
Лепсая: если не будет проблем с адаптацией, Артур может стать одной из звёзд РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro H. Tesch

«Если не будет проблем с адаптацией, то для «Зенита» это серьёзное усиление. Артур может стать одной из главных звёзд РПЛ», — приводит слова Лепсаи «Чемпионат».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до сезона-2026/27.

В сезоне-2022/23 Артур забил 13 голов и сделал три голевые передачи в 59 матчах за «Палмейрас».

Ранее в «Зените» заявили, что футболист Артур перешёл в клуб за €15 млн.

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