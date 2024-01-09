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Нигматуллина: обида за олимпийские призовые давно прошла

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Двукратный призёр Олимпиады по биатлону Ульяна Нигматуллина прокомментировала ситуацию с призовыми за Игры‑2022 в Пекине от Удмуртской Республики.
Нигматуллина: обида за олимпийские призовые давно прошла
  • РИА Новости

«Резонанс поднялся в соцсетях, но для меня никаких последствий не было. И было бы странно, если бы они были. Средства мне выплатили, сейчас нет обиды», — цитирует биатлонистку «Матч ТВ»

В одном из интервью Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали на Олимпийских играх — 2022. Стало известно, что регион тогда выплатил ей 800 тыс. рублей, в то время как другие области награждали спортсменов миллионами.

На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной. 

Ранее Нигматуллина призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией.

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