Карпов: сегодня «Зенит» объявит о переходе Ахметова

«Зенит» в скором времени объявит о переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в клуб.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, футболист уже прошёл медобследование. О трансфере объявят уже сегодня, 9 января.

Отмечается, что Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на два с половиной года с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Зенит» хочет подписать Ахметова из-за российского паспорта.