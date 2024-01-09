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Карпов: сегодня «Зенит» объявит о переходе Ахметова

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«Зенит» в скором времени объявит о переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в клуб.
Карпов: сегодня «Зенит» объявит о переходе Ахметова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, футболист уже прошёл медобследование. О трансфере объявят уже сегодня, 9 января.

Отмечается, что Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на два с половиной года с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Зенит» хочет подписать Ахметова из-за российского паспорта.

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