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Игнатьев считает, что «Зенит» хочет подписать Ахметова из-за российского паспорта

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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в «Зенит».
Игнатьев считает, что «Зенит» хочет подписать Ахметова из-за российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если это правда, значит, руководство и тренеры «Зенита» видят какие-то свои моменты. В первую очередь это молодой игрок и с российским паспортом», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ахметов перейдёт из «Краснодара» в «Зенит».

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