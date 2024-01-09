Игнатьев считает, что «Зенит» хочет подписать Ахметова из-за российского паспорта
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«Если это правда, значит, руководство и тренеры «Зенита» видят какие-то свои моменты. В первую очередь это молодой игрок и с российским паспортом», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.
Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Ахметов перейдёт из «Краснодара» в «Зенит».