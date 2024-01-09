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Мостовой считает, что Семак смог бы работать в АПЛ

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, смог бы главный тренер «Зенита» Сергей Семак работать в чемпионате Англии.
Мостовой считает, что Семак смог бы работать в АПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если это команды с шестого по 20-е место, то ответ очевиден. Он и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-лигах», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидером является «Краснодар» (38).

Ранее Мостовой рассказал, что переговоры с «Енисеем» возобновятся после праздников.

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