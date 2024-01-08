Представители Черышева заявили, что не будут рассматривать предложения из России этой зимой

Представители полузащитника «Венеции» Дениса Черышева высказались о возможной смене клуба футболистом в зимнее трансферное окно.

«Он хочет закончить текущий сезон в «Венеции», — приводит слова представителей агентства Eleven Talent Group Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.

Ранее гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева.