Представители Черышева заявили, что не будут рассматривать предложения из России этой зимой
«Он хочет закончить текущий сезон в «Венеции», — приводит слова представителей агентства Eleven Talent Group Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.
Ранее гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева.