Шевченко: могу уступить в подъём, однако со спуска обязательно отыграюсь

Биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не боится катиться с опасных спусков.

«Лыжный спринт научил меня не опасаться всего этого. Понятно, наглеть нельзя, всё должно быть в пределах правил, но и стесняться тоже не следует. И спуски проходить я не страшусь. Это, можно сказать, моя сильная сторона. Могу уступить в подъём, однако со спуска обязательно отыграюсь», — заявила Шевченко RT.

Полностью интервью с Шевченко читайте на сайте RT.

Ранее Шевченко поделилась эмоциями от своего первого сезона в биатлоне.